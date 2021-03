Mulheres na tela do Santos Film Fest

publicidade

O Santos Film Fest – Festival Internacional de Cinema de Santos realiza, de 16 a 23 de março, uma edição especial on-line e gratuita. No início deste mês foram anunciados os 75 filmes da programação, entre curtas e longas, nacionais e estrangeiros, todos dirigidos ou produzidos por mulheres. A Mostra Nacional conta com 12 longas e 12 curtas; a Mostra Estrangeira reúne quatro longas e sete curtas de países como Argentina, Uruguai, Peru, Portugal e Cuba; a Mostra Humanidades conta com 15 longas e 13 curtas; e a Mostra Regional Baixada Santista apresenta oito obras.

A cinebiografia de Alcione, “O Samba é Primo do Jazz”, integra a programação. Os filmes ficarão liberados, em tempo integral, da 0h01min do dia 17 até 15h do dia 23 de março, no site .

A homenageada Adelia Sampaio será lembrada em duas sessões duplas com o curta-metragem “Denúncia Vazia” (1979) e o longa “Amor Maldito” (1984). O documentário “Meu Nome é Jacque”, de Angela Zoé, será exibido em sessão hors concours, e o documentário “Asilo – A Última Curva da Vida”, de João Normando e Mari Cardoso ficará disponível em sessão especial. Vale ressaltar que os longas-metragens das mostras nacional e estrangeira terão duas exibições cada. Na homenagem à Adelia, com presença da diretora dia 16 de março, 19h30min, pelas redes sociais do festival e pelo canal do Sesc Santos, com mediação de Paula Azenha (diretora do SFF), e a cineasta Vitória Felipe, será lançado um ebook pela Coleção Santos Film Fest intitulado “Adelia Sampaio: O Segredo da Rosa”. Dentro dessa coleção ainda será relançado o livro “Rubens Ewald Filho: Vida de Cinema!”, com uma entrevista biográfica do crítico de cinema santista, lançada originalmente em 2018, quando ele foi homenageado, e esgotada.

“A seleção de filmes resultou num panorama muito interessante da produção audiovisual realizada por mulheres no país, de jovens cineastas até as mais experientes e premiadas”, diz o diretor do festival André Azenha. Depois desta edição virtual, o festival vai realizar evento de 22 a 29 de junho deste ano.