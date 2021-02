Mumuzinho lança o álbum “Playlist”

publicidade

Mumuzinho lança seu novo álbum “Playlist” nesta sexta-feira. Com sete músicas, o projeto marca o retorno à música romântica do sambista, que hoje soma mais de 8 milhões de fãs nas redes sociais. Também hoje é apresentado o clipe da música “Um Cara Apaixonado”.

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ijz5fU2D2i0

O disco conta com produção dos amigos Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, e Leandro Gomes, o Lelê (ex-percussionista do grupo), resgatando a parceria dos álbuns anteriores do cantor, “Dom de Sonhar” (2012), “Mumuzinho Ao Vivo” (2013), “Fala Meu Nome Aí” (2015) e "A Voz do meu samba" (2018).

“Todo mundo estava me cobrando um álbum romântico, depois de muito tempo gravando canções como “Fulminante”, “Fala” e “Te Amo”. Começamos a pensar e chamei os produtores Bruno e Lelê para fazer esse trabalho. Esta parceria é importante porque eles fazem parte da minha carreira, estão comigo desde o início e voltam agora para que a gente possa ter resultados como os do primeiro trabalho”, comemora Mumuzinho.

A união com Bruno Cardoso desta vez não se restringirá apenas aos bastidores. Em “Playlist”, Mumuzinho e Sorriso Maroto gravaram a primeira música juntos: “Um cara apaixonado”. A canção é o segundo single do álbum e promete repetir o sucesso da faixa-título, lançada em dezembro.

Nas plataformas musicais, Mumuzinho se consolidou como um dos maiores sambistas da atualidade. “Playlist”, o primeiro single do novo álbum, ultrapassou 1,9 milhão de streams no Spotify em apenas um mês.

Confira as sete faixas de “Playlist

1) “Playlist”

2) “Um Cara Apaixonado” (feat. Sorriso Maroto)

3) “Crise” (versão samba)

4) “1%”

5) “Flechada Certeira”

6) “Até Depois do Fim”

7) “VAR”