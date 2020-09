Mundo Bita lança clipe sobre adoção em parceria com Milton Nascimento

publicidade

O Mundo Bita lança uma nova parceria com ninguém menos que Milton Nascimento, uma das maiores vozes do Brasil e que já tem até um personagem na trupe infantil para chamar de seu, o Bituca. No clipe “O amor da adoção”, Bita e Bituca apresentam a história de Flora, de como ela conheceu os pais em um orfanato e dos momentos que antecedem a chegada da criança à casa deles. Milton é destaque na voz, em dueto com Chaps Melo, um dos criadores do Mundo Bita e sócio da Mr. Plot, produtora da animação. “Compus a música já pensando no Milton, que, além de ser nosso padrinho, foi adotado e tem um filho adotivo”, conta Melo. “O tema surgiu a partir de uma demanda do próprio público e o objetivo é facilitar o entendimento das crianças sobre o assunto”, comenta.

Amigo de longa data da franquia de entretenimento que conquistou as crianças, Bituca, como Milton é chamado desde a infância, virou animação na construção do clipe autoral "Trem das Estações", que culminou no convite para gravar uma música dele, "Bola de Meia, Bola de Gude". “Essa parceria com o Mundo Bita é para mim uma espécie de missão, digo isso pelo fato de estarmos lidando diretamente na formação das crianças. Fazer música pensando nas próximas gerações é algo que me deixa muito feliz e, sobretudo, bastante realizado. Ainda mais agora, que o Mundo Bita e eu nos juntamos para cantar algo tão bonito sobre a adoção. Eu, filho adotivo de Lilia e Zino, e que também adotei meu único filho, Augusto. Então cantar a adoção é algo que faz parte de mim e do qual devemos falar todos os dias”, declara Milton.

O clipe estará disponível no link www.youtube.com/channel/UC0cGVh96osM7yqMu0ENSKKQ, onde o público pode assistir aos outros sucessos gravados com Milton - “Trem das Estações” e “Bola de Meia, Bola de Gude” - que já totalizam mais de 190 milhões de visualizações.