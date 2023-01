Mural de Kobra no 4º Distrito retratará Paixão Côrtes

publicidade

O conhecido muralista Eduardo Kobra está em Porto Alegre para pintar um paredão de 16 metros de largura e 10 metros de altura, que faz parte do galpão que abrigava a sede da antiga Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brasileira, segunda do segmento no país, que foi inaugurada no final do século XIX, no 4º Distrito.

A escolha foi por pintar a imagem do tradicionalista Paixão Cortês (1927 - 2018), figura conhecida no Rio Grande do Sul e também inspiração para a criação da estátua do Laçador. Monumento à figura do gaúcho, o Laçador se tornou símbolo oficial de Porto Alegre em 1992 e é patrimônio histórico da capital, recepcionando quem chega à cidade.

Em 2023, a figura do tradicionalista será homenageada novamente, desta vez através da arte contemporânea de Eduardo Kobra. A obra do artista mundialmente renomado, que deve ser entregue oficialmente até o fim deste mês, pretende demarcar a importância da história na construção do futuro, unindo tradição e inovação.

Tradição - Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brasileira - criada para suprir a crescente demanda de recipientes de vidro e substituir as importações feitas pelo país, a empresa produzia uma grande variedade de artigos – como frascos para remédios e perfumes, garrafas para cerveja e vinho, licoreiras, tinteiros e globos para lampiões. O pesquisador e gestor do Distrito Criativo de Porto Alegre Jorge Piqué explica que a Companhia atuou no 4º Distrito por ao menos 30 anos, entre 1928 e 1959.

Inovação - Agora, o local está sendo renovado pela construtora ABF Developments e se tornará um complexo multiuso com diversas operações. A estrutura tem o propósito de criar um ambiente de entretenimento que una música, arte e gastronomia, sendo um dos principais pontos de lazer de Porto Alegre já em 2023.

A decisão de convidar Kobra para ilustrar a imagem de um dos gaúchos mais representativos de nossas tradições, de acordo com o CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca, surgiu da vontade de honrar a história do Estado, ao mesmo tempo em que contribui para sua renovação. “Homenageamos as tradições gaúchas, muito fortes e marcantes, através da figura do Paixão Cortes, a inspiração para o Laçador, símbolo oficial de Porto Alegre, na arte de um dos painelistas mais famosos do mundo, Eduardo Kobra, entregando mais que um presente para a cidade: um novo ponto turístico no 4D, um painel com alma e pulsante que honra a história do estado, ao mesmo tempo em que contribui para sua renovação”, afirma o CEO.

Paixão Côrtes - Gaúcho nascido em Santana do Livramento em 1927, João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes dedicou sua vida à pesquisa, construção e difusão da cultura de nosso estado. Junto de Luiz Carlos Barbosa Lessa e Glauco Saraiva, ele foi um dos idealizadores do movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul. Iniciou os costumes da Chama Crioula, do Desfile dos Cavalarianos e da Ronda Crioula (depois transformada em Semana Farroupilha); e fez parte da criação do primeiro CTG da história, chamado 35, em 1948. Seu legado de valorização e popularização do folclore gauchesco, que agora recebe mais uma comprovação, é motivo de orgulho para a família.