Museu da Língua Portuguesa reabre ao som de música criada por rapper carioca

publicidade

"Meu Bairro, Minha Língua", criada pelo rapper Vinicius Terra, faz parte de novo acervo na reabertura do Museu da Língua Portuguesa, com interpretação de Elza Soares, Linn da Quebrada, Sara Correia, Dino D’Santiago, além do próprio Vinicius.

Fechado após o incêndio em 2015, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, terá, neste sábado, dia 31, o retorno às suas atividades. Dentro da programação, o videoclipe de uma canção que aborda sobre a descolonização da língua ganhou destaque no novo acervo do Museu.

“Meu Bairro, Minha Língua” propõe em seus versos a redescoberta de nossas raízes, heranças culturais e relações históricas, por intermédio de vozes potentes desses artistas de países que falam a língua portuguesa, como Portugal, Brasil e Cabo Verde. "A música fala de reconexão e reconstrução de laços e também do pensamento de uma nova lusofonia, sobretudo no período da pandemia, quando muitas vozes ecoaram por direitos ainda não conquistados”, reflete Vinicius Terra, rapper da Pavuna, bairro periférico do Rio de Janeiro, ativista cultural e professor de português e literatura.

“Meu Bairro, Minha Língua” estará disponível nas plataformas digitais, nesta sexta-feira, dia 30. Produzida a distância devido à pandemia da COVID-19, conta com videoclipe, um documentário e uma websérie, disponíveis em YouTube (viniciusterrabr) sobre o processo criativo da canção.

A música conta ainda com a colaboração do duo português Lavoisier e a produção musical da cantora Mahmundi e do percussionista Gabriel Marinho. O videoclipe, a websérie e o documentário foram dirigidos por Victor Fiúza. O projeto foi patrocinado pela EDP Brasil.