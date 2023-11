Musicanto: conheça os ganhadores do festival Sul-americano de Nativismo

publicidade

A grande campeã do 29º Musicanto, realizado em Santa Rosa, foi "A História de Dom Latino", com letra de Erlon Pericles. O anúncio foi feito volta das 3h30 min da madrugada deste domingo, dia 19 de novembro. O 2º lugar ficou com 'Aldebaran', de Sérgio Carvalho Pereira e Perisca Grecco. E o 3º colocado foi a música "Quem é você", de Kako Xavier.

O 1º lugar da categoria instrumental foi a "Dos Ventos", de Matheus Alves, que também levou o troféu de melhor arranjo. A melhor intérprete do festival foi Cecília Becker. A melhor letra foi 'Aldebaran', de Sérgio Carvalho e Pirisca Grecco.

O melhor instrumentista foi Adriano Sperandir e a música mais popular foi a "Respirar", de Cecília Becker.

O 29º Musicanto Sul-americano de Nativismo foi realizado de 16 a 18 de novembro, no Centro Cívico de Santa Rosa, com homenagens a Luís Carlos Borges e Negro Manolo.

