“Mussum – O Filmis” divulga trailer oficial; assista

Após sair do Festival de Cinema Gramado com seis Kikitos (incluindo melhor filme pelo júri oficial e melhor filme pelo júri popular), "Mussum - O Filmis" tem seu trailer oficial divulgado. O filme chega aos cinemas no dia 2 de novembro. Com direção de Silvio Guindane, o longa-metragem narra a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, e vai além do papel inesquecível do humorista em “Os Trapalhões”, ao lado de Didi, Dedé e Zacarias.

Reunindo momentos menos conhecidos e explorados da vida do artista, o filme mostra a sua infância pobre, o início de sua carreira militar, a relação com a escola de samba Mangueira e o sucesso com o grupo Originais do Samba. Protagonizado por Ailton Graça, o longa é baseado no livro "Mussum – uma história de Humor e Samba”, de Juliano Barreto.

No dia 19 de agosto, o longa ganhou destaque nacionalmente após ser premiado 6 vezes durante a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Além do troféu principal de melhor filme, o festival também premiou os atores Ailton Graça e Yuri Marçal que interpretam Mussum em diferentes épocas da carreira do comediante. A veterana Neusa Borges também foi premiada como melhor atriz coadjuvante por interpretar Dona Malvina, mãe de Mussum, papel que divide com a atriz Cacau Protásio."Mussum - O Filmis", levou ainda os prêmios do Júri Popular e o de Melhor Trilha Musical.

