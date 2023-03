Não gosta do Brasil? Drake tem histórico de polêmicas e vacilos com fãs brasileiros

publicidade

Drake causou polêmica e virou assunto nas redes sociais após cancelar a apresentação que faria no Lollapalooza 2023. O anúncio da suspensão do show foi feito horas antes de o festival começar. A atitude do cantor deixou o público decepcionado e muitos até questionaram se ele não gosta do Brasil. Drake coleciona vacilos e decepções com os fãs brasileiros na única vinda dele ao país. Confira a seguir algumas delas.

O cantor veio pela primeira vez ao Brasil em 2019, para participar do Rock in Rio. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, Drake não atendeu os fãs que estavam esperando por ele no saguão e ignorou pedidos de fotos.

As apresentações do Rock in Rio estavam sendo transmitidas, ao vivo, em um canal de TV fechado, porém o rapper americano não autorizou que as imagens do show dele fossem divulgadas. Na época, o cantor alegou no Twitter que o motivo foram as fortes chuvas. A direção do programa, por sua vez, desmentiu Drake e afirmou que ele já havia barrado a transmissão antes de começar a chover.

Além de proibir a presença de fotógrafos, o cantor não autorizou que o público descesse na tirolesa do evento durante a apresentação dele. A atração, que funciona na cidade do Rock, fica aberta durante todo o festival para as pessoas se divertirem.

Drake voltou a gerar polêmica na passagem dele ao Brasil depois de supostamente se recusar a comer comida brasileira. Na época, o jornal Extra divulgou que até a batata frita ele teria trazido dos EUA para ser preparada por um chef de cozinha que o acompanhou durante a viagem.

Ainda na apresentação no Rock in Rio, Drake encurtou as músicas, principalmente os principais hits, que eram os mais esperados pelo público. O cantor cantou apenas alguns trechos de sucessos como Controlla, Work, One Dance.

