Na semana do Dia das Crianças, “Turma da Mônica - Lições” revela cartaz e trailer oficiais

publicidade

Nesta segunda-feira, 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, a Paris Filmes revelou o cartaz e o trailer oficiais de “Turma da Mônica – Lições”: https://youtu.be/G3IjDP68Qno. O aguardado filme com as aventuras da turminha do Bairro do Limoeiro também confirmou a data de estreia nos cinemas para 30 de dezembro de 2021. O live-action é dirigido por Daniel Rezende (“Turma da Mônica – Laços”, “Bingo, o Rei das Manhãs”, “Ninguém Tá Olhando”) e tem produção da Biônica Filmes, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes. A Paris Filmes e a Downtown Filmes assinam a distribuição.

No trailer, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) se esquecem de fazer o dever de casa e fogem da escola. Mas nem tudo sai como esperado e os pais de Mônica decidem mudá-la de colégio. Mesmo fazendo novos amigos – os personagens Marina (Laís Vilella), Milena (Emilly Nayara), Humberto (Lucas Infante) e Do Contra (Vinícius Higo, enfim revelado!), a turminha sente saudade de estar sempre junta. Nessa nova e emocionante aventura, Cebolinha resolve bolar um plano infalível com Magali e Cascão para trazer a Dona da Rua de volta, mesmo que para isso precise recuperar o coelhinho Sansão para a amiga. Será que dessa vez o plano vai dar certo?

No elenco também estão Monica Iozzi e Luiz Pacini vivendo os pais de Mônica e Paulo Vilhena e Fafá Rennó interpretando os pais de Cebolinha. Além das participações especiais de Malu Mader como a professora da classe de Mônica, Isabelle Drummond dando vida à Tina e Augusto Madeira que será um professor de natação. O filme é uma adaptação da graphic novel homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi. O primeiro longa live-action, “Turma da Mônica – Laços”, levou mais de 2 milhões de espectadores ao cinema.