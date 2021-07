Neemias Santana apresenta "Movendo o Solo de Terrenos Submersos"

publicidade

Desenvolvido a partir do cruzamento de danças afrodiaspóricas, o trabalho "Movendo o Solo de Terrenos Submersos" será apresentado no “Dança #EmCasaComSesc” neste domingo, às 19h. Com concepção, direção e performance de Neemias Santana, o solo é transmitido ao vivo pelo YouTube e Instagram do Sesc, diretamente do espaço Casa Preta, em Salvador, na Bahia. Durante a apresentação, a artista Alana Falcão dialoga com o público pelo chat do YouTube. Após o espetáculo, ela, Neemias e o artista Diego Araúja participam de um bate-papo.

Neemias Santana atua como coreógrafo, dançarino, professor e livre pesquisador. É codiretor e membro fundador do Nii | Colaboratório, articulando projetos artísticos locais e internacionais. Concebeu, roteirizou e codirigiu o filme de dança "Estio_Rito em Lapso" (2021). Dirige projetos criativos com ênfase em fisicalidade, presença, visualidade e narrativas sci-fi. Desenvolve metodologias de treinamento e ensino da dança, e conduz processos investigativo-criativos baseados nas estéticas que constituem sua linguagem coreográfica. É licenciado e pós-graduando pela Escola de Dança da UFBA, e professor de dança no Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural da Bahia (CFA/FUNCEB).