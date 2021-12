Nelson Freitas faz stand-up e palestra motivacional no RS

publicidade

Nesta sexta (10 de dezembro), às 19h30min, Nelson Freitas desembarca na cidade de Viamão, para apresentar um dos seus maiores espetáculos de humor, “Nelson Freitas e Vocês”, na programação da 16ª Feira Literária da cidade, na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Com humor inteligente, o stand-up, que estreou há 14 anos e já foi visto por mais de um milhão de pessoas, foi dirigido por um dos maiores mestres do gênero e ídolo deo artista, Chico Anysio. Na apresentação, ele brinca com uma caricatura do cotidiano e das relações humanas, passando por temas como casamento, infidelidade, autoestima e a melhor idade, com histórias e personagens hilários, interagindo com a plateia em um entretenimento leve, descontraído, despretensioso e positivo.

Já amanhã (11 de dezembro), nos mesmos horário e local, o ator ministrará a palestra “Viver Melhor”. Durante a pandemia, em seu canal no YouTube e em suas redes sociais, Nelson se dedicou a espalhar mensagens motivacionais com reflexões, crônicas histórias e poesias, buscando sempre levar a audiência a procurar um caminho mais suave, diante de todas as dificuldades. “Na palestra 'Viver Melhor', fiz uma colagem de textos e vivências para que o espectador saia mais leve e estimulado”, conta.