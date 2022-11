Nenhum de Nós se apresenta em show gratuito no Aldeia Sesc Novo Hamburgo

publicidade

Com mais de 35 anos de estrada e uma legião de fãs conquistados no Rio Grande do Sul e no Brasil, a banda Nenhum de Nós se apresenta neste domingo, dia 27, em show gratuito em Novo Hamburgo. A apresentação integra a programação do 3º Aldeia Sesc Novo Hamburgo. O grupo sobe ao palco às 19h, na Praça do Imigrante, no centro da cidade, prometendo fazer o público cantar do início ao fim com clássicos como "Camila", "Astronauta de Mármore" e "Você Vai Lembrar de Mim". A agenda completa pode ser conferida no site.