Netflix anuncia a quarta temporada de "Elite" para junho

A quarta temporada de "Elite" já tem data de estreia: 18 de junho. O anúncio foi feito pela Netflix nas redes sociais, mas trazendo novidades no elenco.

A plataforma de streaming compartilhou um teaser da série espanhola em que aparecem novos atores do elenco junto com os veteranos do colégio Las Encinas. Sem dar mais informações, os personagens aparecem no vídeo em um possível triângulo amoroso, além de um suposto trisal.

Do elenco original, retornam Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Omar (Omar Ayuso), Ander (Arón Piper), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amorós). A terceira temporada acabou com os seis voltando à escola para vivenciar o último ano do ensino médio.

Os novos alunos serão interpretados pelos atores espanhóis Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch. Os nomes dos personagens ainda não foram divulgados.

"Elite" é uma série que acompanha o dia a dia de um grupo de jovens em um conceituado colégio na Espanha. A quinta temporada da trama já foi confirmada em fevereiro deste ano, pela Netflix. O ator brasileiro André Lamoglia também irá integrar o elenco.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=U0MVHTh4VU4