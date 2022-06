Netflix anuncia jogos de "La casa de Papel", "O Gambito da Rainha" e outras produções

publicidade

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 10, que está investindo na produção de quatro novos jogos inspirados em séries e realities. São eles: "La Casa de Papel", "O Gambito da Rainha", "Brincando com Fogo" e "Sombras e Ossos".

A novidade foi adiantada na Geeked Week, evento virtual promovido pela plataforma para a divulgação de seus lançamentos de ação, aventura, terror e ficção científica. Os games deverão ser lançados em 2023 e ficarão disponíveis para download em celulares e tablets com Android ou iOs. Para jogar, basta apenas fazer a instalação e ter uma conta ativa na Netflix.

Em "La Casa de Papel", os jogadores poderão assaltar um cassino utilizando macacões vermelhos e uma máscara de Dali, assim como os personagens da série. Já o jogo "O Gambito da Rainha", de forma óbvia, será uma versão virtual do xadrez, que é a temática da série. No entanto, terá também alguns quebra-cabeças.

No reality show "Brincando com Fogo", os participantes precisam renunciar a vontade de fazer sexo para ganhar dinheiro. O jogo promete testar se os usuários conseguiriam não quebrar as regras do programa.

O RPG "Sombras e Ossos" terá o nome de Shadow and Bone: Destinies. Os usuários poderão escolher um personagem para mergulhar no mundo da série baseada na obra da Leigh Bardugo.