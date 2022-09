Netflix: lançamentos em setembro de 2022

publicidade

Lançamentos da Netflix em setembro de 2022 incluem filmes, série e documentários. Confira o que pode ser conferido nesta sexta-feira, dia 2: "O Diabo em Ohio" (Temporada 1) e "Mulheres Incríveis de Bollywood" (Temporada 2).

O destaque é a estreia de "Blonde", com a atriz Ana de Armas vivendo Marilyn Monroe. A produção fez parte da Seleção Oficial 2022 do Festival de Cinema de Veneza.

Outra atração é o premiado filme brasileiro "Marighella", com Seu Jorge, e direção de Wagner Moura, no dia 7 de setembro.

A lista com as produções e os dias que entram no catálogo da Netflix.

02/09

O Diabo em Ohio - Temporada 1

Mulheres Incríveis de Bollywood - Temporada 2

Ivy e Bean

Ivy e Bean Entram na Dança

06/09

Untold: A Regata do Século

Bee e o Gatiorrinho - Temporada 1

Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível

07/09

Marighella

Assassinos Indianos: Diário de um Serial Killer

Chef’s Table: Pizza

08/09

Antraz: EUA Sob Ataque

09/09

Cobra Kai - Temporada 5

Fim da Estrada

Narco-Santos

12/09

Tempos de Paz

Ada Batista, Cientista - Temporada 3

13/09

Cyberpunk: Mercenários

Alice no Mundo da Internet

14/09

O Homem Invisível

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece - Temporada 1

El Rey, Vicente Fernández - Temporada 1

Broad Peak

O Terremoto do Everest

Dolittle

15/09

Zumbilândia: Atire Duas Vezes

Meus Dois Amores

16/09

Drifting Home

Fate: A Saga Winx - Temporada 2

Casamento às Cegas: Depois do Altar - Temporada 2

Santo - Temporada 1

Justiceiras

19/09

Vai, Cachorro. Vai! - Temporada 3

20/09

Brooklyn Nine-Nine - Temporada 8

21/09

Só se for por Amor - Temporada 1

Iron Chef México - Temporada 1

A Artista da Enganação

23/09

Pokémon: As Crônicas de Arceus

O Resgate na Caverna Tailandesa - Temporada 1

Athena

O Homem do Jazz

Lou

24/09

Dinastia - Temporada 5

Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final

26/09

My Little Pony: Deixe Sua Marca - Capítulo 2

28/09

Brincando com Fogo: Brasil - Temporada 2

Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo - Temporada 6

Blonde

GameStop contra Wall Street

30/09

DC’s Legends of Tomorrow - Temporada 7

Rainbow

Entergalactic