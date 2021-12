"Neymar - O Caos Perfeito" ganha teaser e data de estreia

publicidade

A Netflix anunciou nesta terça-feira (14) que o jogador brasileiro Neymar Jr. ganhará uma série documental no streaming. "Neymar: O Caos Perfeito" apresenta os bastidores da vida atleta, um dos mais famosos e bem pagos do mundo. A estreia será em 25 de janeiro de 2022.

Segundo a Netflix revela, "a produção apresenta um lado ainda pouco conhecido de Neymar Jr., sem fugir das controvérsias". A obra resgata parte da história do jogador e as passagens pelos no Santos, FC Barcelona, Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain.

O documentário terá três episódios e trará depoimentos dos jogadores David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva, dos atletas Gabriel Medina e Bruninho, entreo outros nomes.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=4p9bs8Loxuw