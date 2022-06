Nicole Bahls relembra envolvimento com Neymar e romance com Akon

publicidade

Nicole Bahls está namorando o empresário Marcelo Viana, mas a modelo teve diversos romances com famosos no passado. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro, a vencedora do Power Couple 4 relembrou o envolvimento que teve com Neymar. "Ele é muito simpático, cheirosinho, acabei dando um beijinho nele disse que não passou disso", disse Nicole. A modelo também contou que deu "beijinhos" em Kayky Brito. Ela disse que o ator é "um príncipe" e teceu uma série de elogios a ele.

A ex-peoa também recordou o romance que viveu com Akon e contou como conheceu o cantor. "Ele estava no Rio e a gente fez amizade com a irmã dele. Ela me apresentou pro irmão dela. Só que eu não sabia falar inglês, o dedo doía de usar o tradutor, dava câimbra", conta. Ela também disse que reencontrou o artista no México, onde ele estava fazendo um show e aceitou dar uma entrevista para ela.

Além desses affairs, Nicole também falou da separação de Marcelo Bimbi. Ela conheceu o ex-marido quando ele participou de "A Fazenda 8" e começaram o relacionamento pouco depois. Após passarem 8 anos juntos, a modelo contou que a relação passou por um desgaste. "Foi desagastando e a gente não teve maturidade para superar. Acabou virando um amor de amigo", diz. Ela conta que sofreu muito com o término e não poupa elogios para falar de Bimbi, mesmo sabendo que foi traída por ele.

"Um homem casado falou que estava com Covid. Estava com Covid no hospital me mandando foto na cadeira de rodas. De repente, tinha a foto dele beijando um pescoço. Que Covid é esse?", recorda Nicole Bahls.