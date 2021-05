No Domingo Espetacular, Dudu Nobre desabafa sobre separação traumática

publicidade

O Domingo Espetacular desta semana, dia 16, exibe uma entrevista exclusiva com o cantor Dudu Nobre, que, dentre outros assuntos, fala sobre o polêmico término de seu casamento com a apresentadora e digital influencer Adriana Bombom.

“Eu tive uma separação que foi muito traumática, uma situação em que tive que lutar pelos meus direitos de pai. Algumas pessoas entenderam, outras não. Tem gente que até hoje não fala direito comigo, alguns artistas”, desabafa ele. O cantor também revela como está atualmente seu convívio com a ex-bailarina. "Com a Adriana a relação não existe. A Adriana tem a vida dela com um cara muito bacana que é o Adrian, quando a gente encontra é: 'Oi, tudo bem?’. E vida que segue. Quando ela tem que falar com as minhas filhas, ela fala".

O artista ainda vai revelar ao programa qual a nova profissão em que passou a investir e que já está dando certo.

No quadro Mitos e Verdades da alimentação, a reportagem destaca o mais brasileiro dos pratos: a feijoada.

Uma reportagem exclusiva mostra os bastidores da operação da Polícia Federal que apreendeu vinte aeronaves usadas por traficantes. Um caça da FAB escolta um avião com drogas e o piloto avisa a família que vai ser preso.

O programa ainda conta a história de uma brasileira que mora na Irlanda e, mesmo tão longe, conseguiu mudar a vida das duas irmãs que vivem em Curitiba. Tudo graças a um teste de DNA. Depois de mais de 30 anos, essas mulheres vão reencontrar seus filhos biológicos.

O Domingo Espetacular também fala sobre o procedimento no coração que Zezé di Camargo precisou passar após sentir uma forte dor no peito. Especialistas explicam o que a emergência do cantor pode ensinar sobre os alertas que o corpos faz. O programa vai ao ar às 19h45min. A apresentação é de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro.