No Domingo Espetacular, Sérgio Reis comenta declarações polêmicas sobre o STF

Nesta semana, Sérgio Reis, um dos artistas mais populares do Brasil, tornou-se figura central de uma grande polêmica após o vazamento de declarações em áudio e vídeo. Roberto Cabrini entrevistou o cantor sobre a repercussão do caso na casa em que ele vive, na região metropolitana de São Paulo, em duas ocasiões nesta semana. Foram duas conversas, a primeira na quarta-feira, quando o artista admite já esperar uma reação do Supremo Tribunal Federal; e outra nesta sexta-feira, em que ele comenta a ação de busca e apreensão da Polícia Federal, realizada na residência na manhã de sexta (20).

Na primeira conversa com Cabrini, Sérgio Reis mostrou-se preparado para responder à justiça sobre sobre seus atos. “Eu errei, quero pedir desculpas, até ao Supremo”, afirma. O cantor também se defende dos ataques que tem sofrido: “Eu sou uma pessoa que só pensa bem dos outros. E agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido.”

Sergio Reis também comenta espanto com a repercussão. “Falei bobagem. Pensei que não teria essa repercussão, que não ia vazar isso aí...”, explica. E fala do vazamento: “Porque o amigo da onça, conhece? Hoje em dia, ninguém mais está sigiloso. Você fala qualquer coisa, já sai na internet, já sai pra lá e vaza, vai pra grupos e tudo mais”.

O Domingo Espetacular aborda outra polêmica no mundo da música. Um artista cover de Cazuza é processado pela mãe do cantor, Lucinha Araújo. Ela alega que Valério de Araújo se aproveita da imagem do filho para ganhar dinheiro, e abre uma discussão: ações como essa poderiam representar o fim das carreiras inspiradas na de ídolos da música? O cantor se preocupa com o futuro deste tipo de trabalho: “Imagine cada profissional que ama o que faz, que está em casa agora, receber uma ligação dizendo que não vai poder mais fazer o que você ama’”. Após anos de dedicação e sacrifícios, ele declara que está disposto a aceitar mudança para manter seu trabalho. "Eu só não quero deixar de cantar", afirma.

E ainda: Uma reportagem especial mostra a vida no Afeganistão uma semana após o Talibã tomar o poder no país: a fuga em massa da população, o medo que tomou conta das ruas e o drama de quem não conseguiu escapar dos extremistas e permanece isolado em casa.

O Domingo Espetacular vai ao ar neste final de semana (22), às 19h45