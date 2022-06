Norte-americana Deanna Bogart faz show em Porto Alegre

publicidade

A premiada cantora, compositora, pianista e saxofonista americana Deanna Bogart faz seu primeiro show em Porto Alegre, nesta quarta-feira, dia 22, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440).

Acompanhada pela Big Joe Manfra Blues Band, formada pelos brasileiros Joe Manfra (guitarra), César Logo (baixo) e Cláudio Infante (bateria), ela interpreta repertório de seus álbuns, com diversidade de estilos, combinando elementos do boogie-woogie, do blues contemporâneo, do country e do jazz - mistura, intitulada de "blusion".

Os últimos lançamentos da artista incluem os álbuns “Pianoland e 11th Hour” e o DVD “Everybody Has a Story”.

A sua turnê passará por alguns dos principais festivais de música do Brasil, como o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, o Festival de Jazz e Blues de Paraty e o Niterói Blues and Jazz Festival.

Os ingressos no site do Instituto Ling.