Nova chance para assistir “Coppélia” do Ballet Vera Bublitz

O Ballet Vera Bublitz promove hoje, três apresentações de “Coppélia”, às 16h30min, 19h e 21h, no POA Drive-in Show (estacionamento da EPTC – Padre Cacique, 1365). A data original era dia 13 de dezembro, quando o coletivo realizou a sessão da manhã e teve que transferir as demais, por conta do temporal que aconteceu naquela tarde de domingo. Informações e ingressos pelo telefone (51) 3333-3357 e Whatsapp 98590-0618.

O espetáculo é um encontro de história e inovação e faz parte de um dos momentos mais marcantes da trajetória do Ballet Vera Bublitz. O grupo tradicional teve o ícone mundial da dança, Fernando Bujones, em sua primeira apresentação em 1989, no Teatro Leopoldina. Cerca de 130 bailarinos subirão ao palco, seguindo os protocolos de distanciamento, higiene e uso de máscaras. O grupo infanti-juvenil se apresentará às 19h e na primeira e última sessões, os bailarinos juvenis pré-profissionais. O som será transmitido pelo rádio do carro e o público poderá assistir à apresentação pelo palco e em dois telões nas laterais. Julinha Xavier, 10 anos, viverá a protagonista, ao lado de Patrick Bublitz e Nicole Ziegelmann, 16 anos, que se prepara para carreira internacional, interpretará a boneca.