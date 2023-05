Nova temporada da série “Reis” estreia hoje na Record TV

publicidade

A sétima temporada de "Reis", intitulada "O Pecado", estreia hoje, às 21h, e tem início imediatamente após a conquista de Jerusalém por Davi (Cirillo Luna) e seus valentes. Uma vitória que marcou um ponto crucial na história do povo hebreu e que tornou a cidade Jerusalém a capital de Israel sob o governo de Davi. Um governo que prospera significativamente, desfruta de estabilidade política e de uma segurança militar nunca vista antes.

Nessa emocionante fase, repleta de conflitos e reviravoltas, vamos acompanhar o aclamado rei de Israel que, ao chegar no ápice do seu reinado, começa a relaxar em sua vigilância, cedendo às suas fraquezas e tendo que lidar com as consequências. Reencontraremos personagens que serão determinantes na história, como o ambicioso conselheiro do rei, Aitofel; a obstinada e volúvel Bateseba; o íntegro e valente Urias; e o fiel amigo e profeta de Davi, Natan. Além disso, ainda vamos conhecer Mefibosete, o modesto descendente de Saul, que, após anos vivendo nas ruas, reencontra aquele que foi o melhor amigo de seu pai.

"Reis - O Pecado" torna evidente o contraste entre um Davi que é dedicado à família, bom amigo e servo temente; e outro, que vive atormentado após ceder à sua inclinação e cometer um pecado que terá um impacto negativo na sua vida. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, às 21h, logo após o Jornal na Record.