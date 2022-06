Novo 007 vem aí? Ator Idris Elba volta a negociar para viver o espião James Bond nos cinemas

publicidade

Idris Elba está de volta à disputa pelo papel de James Bond. Pelo menos é o que afirma uma fonte próxima ao ator em entrevista para o The Sun. Com a saída de Daniel Craig (foto abaixo), que viveu o espião 007 em cinco filmes, as especulações sobre quem deve assumir o personagem ficaram mais fortes nos últimos meses.

Foto: YouTube / Reprodução / CP

"Idris está há muito tempo em negociações para interpretar um papel na próxima era de James Bond, e no ano passado ele estava sendo considerado para viver um antagonista", explicou a fonte.

A ideia de oferecer um papel de vilão para o ator mudou após pesquisas: "No entanto, conversas sobre ele interpretar o papel de protagonista voltaram a surgir, já que os produtores perceberam o quão popular ele seria, após fazerem pesquisas secretas de mercado".

Ainda segundo a fonte, o público consultado prefere Idris Elba como o mocinho da franquia: "Ele ficou em uma posição alta entre os diversos grupos convidados para participar da pesquisa. As pessoas não o queriam como vilão, mas sim como herói".

Após o lançamento de "007 — Sem Tempo Para Morrer", no final de 2021, a produtora Barbara Broccoli revelou que as buscas por um novo protagonista só começariam oficialmente em meados de 2022, já que ela gostaria que a equipe e elenco pudessem aproveitar o momento do encerramento da passagem de Craig pela franquia, sem pressa para escalar o sucessor do astro britânico.

Em entrevista ao podcast Crew Call, do Deadline, Barbara citou Idris Elba, mas sem dar mais detalhes: "Bem, nós conhecemos o Idris, ficamos amigos dele, ele é um ator magnífico. E, você sabe, ele tem sido parte da conversa, mas é sempre difícil ter essa conversa quando ainda há alguém ocupando essa vaga".

Idris Elba esteve em grandes projetos como a trilogia do herói Thor, na qual viveu Heimdall, Prometheus, Círculo de Fogo, o live-action de Mogli — O Menino Lobo, Star Trek: Sem Fronteiras, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw, O Esquadrão Suicida, Luther e Beasts of No Nation.