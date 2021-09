Novo Batman, Robert Pattinson elogia filme: "Está muito legal"

publicidade

Os fãs do Batman estão ansiosos para poder finalmente conferir o novo filme do personagem, The Batman.

Agora com Robert Pattinson no papel, o herói chega aos cinemas somente em março de 2022, mas o ator deu sua opinião do que já viu pronto até agora.

"Eu assisti a uma parte do filme e está muito legal. É realmente muito legal", aprovou o protagonista em entrevista para a Variety.

Pattinson também falou sobre o que os fãs podem esperar no DC Fandome, evento que deve mostrar outra prévia do filme no dia 16 de outubro.

"Eu e Zoë [Kravitz, a nova Mulher-Gato] fizemos algumas coisas bem divertidas para isso. Há muitas surpresinhas para o evento", revelou o astro famoso por filmes como a saga Crepúsculo, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Lembranças, O Farol e Tenet.

The Batman é dirigido por Matt Reeves, nome por trás de sucessos como Cloverfield: Monstro, Planeta dos Macacos: O Confronto e A Guerra, além de Deixe-me Entrar. O filme conta também com Jeffrey Wright como Comissário Gordon, Paul Dano como Charada, Andy Serkis como Alfred e Colin Farrell como o Pinguim.

A estreia está programada para 4 de março de 2022. Confira abaixo o teaser do filme.