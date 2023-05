Novo filme de Taika Waititi ganha trailer

publicidade

Dirigido por Taika Waititi, o novo longa "Next Goal Wins" (sem título em português ainda) da Searchlight Pictures teve seu primeiro trailer lançado hoje. A produção chega aos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2023.

O filme tem no elenco nomes como Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House e Kaimana.

"Next Goal Wins" apresenta a história do time de futebol da Samoa Americana que sofreu a pior derrota da história da Copa do Mundo, perdendo para a Austrália por 31 a 0 em 2001. Com a Copa do Mundo de 2014 se aproximando, um treinador rebelde e sem sorte (Michael Fassbender) é recrutado para ajudar a mudar o destino do time.

Taika Waititi é um cineasta, ator e comediante neozelandês, conhecido por seu trabalho na direção dos filmes "Jojo Rabbit" e "Thor: Ragnarok", além da produção executiva de sucessos da televisão como "What We Do In The Shadows", "Reservation Dogs" e "Our Flag Means Death".

Trailer: