“Nunca quis casar, daí isso aconteceu” é o tema do The Love School deste sábado

No programa The Love School que vai ao ar neste sábado, 25, o tema em debate será: “Nunca quis casar, daí isso aconteceu”. Renato e Cristiane Cardoso abordam este assunto contando a história do casal Monique e Davi.

Ela cresceu vendo seus pais brigarem o tempo todo de maneira muito intensa, a ponto de ela sair de casa e os vizinhos chamarem a polícia. Isso a deixava muito deprimida e, desde então, decidiu que nunca iria se casar para não ter que passar por isso em nenhum relacionamento.

Mesmo com todos esses traumas, Monique superou seus medos, se envolveu com um homem e acabou se casando. Porém, esse ex-marido a traiu diversas vezes e eles se divorciaram. Depois deste acontecimento, ela se fechou novamente e não quis se envolver com mais ninguém. Até que um dia, em uma das palestras, ela conheceu Davi e resolveu dar mais uma chance ao amor.