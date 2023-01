O 24º Porto Verão Alegre tem novos espetáculos em cartaz

publicidade

O 24º Porto Verão Alegre segue com muitas atrações. Ao todo, são 21 atrações na primeira semana do festival multicultural que movimenta a capital gaúcha. Três espetáculos entram na grade do evento nesta sexta-feira, dia 13. “Anexo Secreto – Adaptação do Diário de Anne Frank” fica em cartaz de hoje a domingo, às 20h, no Teatro do CHC Santa Casa (avenida Independência, 75).

O drama acompanha a família Frank partindo da Alemanha em direção à Holanda para fugir do nazismo. Eles são obrigados a se confinarem no Anexo Secreto para sobreviverem. A privação de liberdade leva a uma perda de identidade, onde residem os conflitos e reflexões de uma menina em plena puberdade. Com autoria e direção de Fernanda Moreno, em colaboração com o Coletivo O Muro, a peça com uma hora de duração traz no elenco Ismael Goulart, Juliano Rabello, Jennifer Franco e Manu Goulart.

No Teatro do Sesc (avenida Alberto Bins, 665), somente hoje às 20h, será exibido o espetáculo cênico-musical “O Fino da Fossa”. Após uma turbulenta separação, o ex-casal de pombinhos (Iandra Cattani & Rodrigo Fernandez) precisa pagar os vultosos custos do divórcio e cumprir os contratos de uma extensa agenda de shows. Para isso, criaram o Fino da Fossa, um espetáculo musical onde destilam canastrice e todos suas descornadas e mágoas amorosas ao som de reinterpretações de clássicos da sofrência e da dor de cotovelo. Um show para todos os corações desiludidos. A autoria e a direção é de Iandra Cattani & Rodrigo Fernandez.

Também nesta sexta-feira, só que às 21h, no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5311), será realizado o show de comédia stand up “Fábio Rabin - Tá embaçado!”.

Depois do sucesso de “Tô Viajando”, show vencedor do prêmio Risadaria na categoria melhor show de Comédia Stand Up em 2018, Rabin estreia seu novo material. “Tá Embaçado!” é o título de seu novo show, o quarto solo de sua carreira.

O título reflete o momento da vida de um homem que tenta escapar da rotina para salvar seu relacionamento, mas enfrenta dificuldades enormes como a TPM de sua esposa e sua própria falta de sensibilidade dentro de seu casamento. Além disso, tem que criar uma filha que está crescendo e começando a questionar o mundo para um pai que quase sempre não tem as respostas certas. Mais sobre os outros espetáculos de hoje do PVA pelo portoveraoalegre.com.br.