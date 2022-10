O ator Adam Driver vive Enzo Ferrari nas ruas da Itália

publicidade

O cineasta Michael Mann começou a rodar seu filme "Ferrari", no qual relembrará a vida do fundador da dinastia dos cavalos empinados, Enzo Ferrari, interpretado por Adam Driver, que já grava cenas no papel.

O ator americano aparece com cabelos grisalhos curtos ao lado de um dos carros de corrida da equipe das filmagens em Modena (norte da Itália).

A espanhola Penélope Cruz dará vida à esposa de Enzo Ferrari, Laura Garello, e em agosto passado algumas imagens do tiroteio vazaram. O restante do elenco será formado por Shailene Woodley como amante do empresário e piloto Lina Lardi; Patrick Dempsey e Jack O’Connell como os pilotos Piero Taruffi e Peter Collins, respectivamente, e Gabriel Leone como o carismático Fon de Portago.

A história, dirigida por Mann, autor de clássicos como "O Último dos Moicanos"(1992) ou "O Informante" (1999), será uma adaptação da biografia de Enzo Ferrari do escritor Brock Yates ambientada no verão de 1957.

O filme é um retrato íntimo de Enzo Ferrari em um momento em que sua equipe está em crise, ameaçada de falência, e seu casamento com Laura está se recuperando do luto de um filho e do reconhecimento de outro, situação que o pressiona a se inscrever em sua corrida mais importante, a "Mille Miglia", os mil quilômetros pela Itália.