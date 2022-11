"O Clube dos Graves" estreia no Disney+ nesta quarta-feira, dia 30

publicidade

"O Clube dos Graves" é a nova série do selo Disney+ Original Productions totalmente desenvolvida na Colômbia e estrelada por Carlos Vives, que estreia globalmente no Disney+ nesta quarta-feira, dia 30, com os primeiros cinco episódios disponíveis.

Já foi revelado o primeiro pôster da nova produção realizada pela TeleColombia e divulgado um teaser, em que mostra um pouco mais sobre a história com o foco em um excêntrico professor de música (Vives) e uma turma de estudantes de um tradicional instituto especializado em formação musical. O Clube dos Graves conta, ainda, com música original produzida pelo grande artista colombiano.

Foto: Pôster Filme - Disney+ / Divulgação / CP

"O Clube dos Graves" acompanha Amaranto Molina (Vives), um professor de música pouco convencional, que chega para dar aulas a uma escola especializada em educação musical, regida por fórmulas que deixam de lado os alunos que não atendem as normas ditadas pelo sucesso musical comercial. O diretor do instituto, Eduardo Kramer (Julián Arango), escolhe cada ano cinco alunos — apelidados de “Los Agudos” — para fazer parte da prestigiosa Teen Band da escola. Molina é nomeado professor de “Los Graves”, a turma de estudantes que sai da seleção porque seu talento não preenche os padrões do mercado. Com seus métodos inovadores, o excêntrico professor assumirá o comando de “Los Graves”, empreendendo junto com eles uma jornada musical transformadora, que vai ajudá-lo a curar feridas e inspirará cada um dos jovens a expressar seu talento único. Juntos eles vão achar um sentido em comum encorajador. Por sua vez, irão descobrir o misterioso passado que o professor esconde.

Gravada em diferentes locais da Colômbia, a nova série de dez episódios apresenta músicas originais compostas por Vives, que abrangem diferentes ritmos típicos do país, destacando os valores culturais regionais. Em breve poderão ser desfrutados os outros cinco episódios, bem como a música nas plataformas digitais.

Pensado para toda a família, "O Clube dos Graves" salienta valores que transcendem fronteiras e gerações, como a importância do trabalho em equipe, a solidariedade e o respeito pelas diferenças. Em tom alegre e otimista, a série aborda temas de interesse para audiências de todas as idades, como a passagem da adolescência à vida adulta, a música como via para achar uma voz própria e o reencontro consigo mesmo a partir da reconexão com aquilo que nos apaixona.

O elenco de O Clube dos Graves é formado pelos atores e atrizes Kevin Bury (“Pa-Pi-Yón”), Elena Vives (“Amalia”), Brainer Gamboa (“Romario”), María Fernanda Marín (“Lala”), Catalina Polo (“Martina”), Gregorio Umaña (“Raphaelo”), Manuela Duque (“Roxana”), Salomé Camargo (“Cami”), Juan Camilo González (“Dardo”), Juan Diego Panadero (“Panchito”), Pitizion (“KJ”), Juan Manuel Lenis (“Peter”), Luis Fernando Salas (“Ocampo”), Giseth, Deisy y Zoila Mariano (“Trillizas”), Melanie Dell´Olmo (“Sara”) e Sharik Abusaid (“Lina”).