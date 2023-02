O comportamento feminino diante da crise no Porto Verão

publicidade

O espetáculo “Manual Prático da Mulher Moderna” entra na grade do 24º Porto Verão Alegre nesta sexta-feira, às 21h, e segue até domingo, dia 5, no Teatro do CHC Santa Casa (Avenida Independência, 75). Nesta comédia, três doutoras em Modernidade Feminina desenvolvem a tese “O Comportamento Feminino Moderno Diante da Crise”. A peça questiona, com bom humor, a capacidade da mulher moderna de conciliar os papéis de filha, mãe, esposa, amiga, amante, magra e profissional. O Manual prático da Mulher Moderna convida homens e mulheres a rirem de si mesmos de forma leve e cheia de surpresas.O elenco foi repaginado e tem entre os integrantes, a comediante Letícia Kleemann, do espetáculo Terapia de Casal, e Catharina Conte, multi artista residente em Londres e que foi finalista do reality show #futuroexporta, do grupo Porta dos Fundos. Completam o elenco Mariana del Pino e Rafael Albuquerque. A direção é de Patsy Cecato. Mais informações e ingressos pelo site do portoveraoalegre.com.br.