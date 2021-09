O festival Rock Brasil 40 Anos reúne música, cinema e exposição ao ar livre

publicidade

O Rock Brasil 40 Anos, maior festival de música do ano e primeiro grande evento-teste de cultura ao ar livre do Rio de Janeiro desde que foi decretada a pandemia, vai acontecer entre 6 de outubro e 1º de novembro, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e arredores, trazendo uma programação completa regada a muita música e arte para homenagear a história do rock nacional. O festival contará com diversas atrações, algumas gratuitas, como pocket-shows, musicais, documentários, exposições de arte e foto, palestras, além de grandes apresentações, nos fins de semana, com os principais nomes do rock brasileiro. Todos os protocolos sanitários exigidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária serão seguidos à risca para garantir a segurança do público.

Shows - Os shows principais, para 2.500 pessoas, acontecem sempre a partir das 17h30, num palco de 34 x 12 metros montado na Praça da Pira, na Candelária, em uma área de 11.500 metros quadrados, com postos médicos, espaço instagramável, Loja Oficial Rock Brasil e uma praça de alimentação

O fim de semana de abertura (9 a 11 de outubro) terá apresentações de Hanoi Hanoi, Fernanda Abreu (com participação especial de Fausto Fawcett), Leoni, Leo Jaime, Frejat e Paulinho Moska. Na semana seguinte (dias 16 e 17) será a vez de Ira, Barão Vermelho, Dinho Ouro Preto e Kiko Zambianchi. O terceiro fim de semana (23 e 24 de outubro) traz shows de Plebe Rude, Camisa de Vênus, João Penca e Paulo Ricardo. Fechando a programação (30 e 31 de outubro), o festival apresenta Nenhum de Nós, Biquini Cavadão, Flausino & Sideral com Bebel Gilberto, terminando a noite com Marina Lima.

Todas as noites da Praça da Pira serão abertas com a apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica, que preparou um repertório totalmente dedicado ao rock nacional. Nos dias 9,10, 16 e 17 de outubro, a Orquestra se apresenta sob a regência do maestro Felipe Prazeres. Na lista, sucessos como A Cruz e a Espada, do RPM; A Dois Passos do Paraíso, da Blitz; Alice (Não Me Escreva Aquela Carta de Amor), do Kid Abelha, entre outros. Nos demais fins de semana (23, 24, 30 e 31) a regência ficará a cargo do maestro João Carlos Martins, tocando outras canções que marcaram época, como, Maluco Beleza, de Raul Seixas; Pro Dia Nascer Feliz, do Barão Vermelho; Codinome Beija Flor, de Cazuza, Tempo Perdido, do grupo Legião Urbana; e Meu Erro , sucesso do Paralamas.

Quem não puder comparecer terá a chance de conferir todas as apresentações ao vivo pelo canal do Rock Brasil no Youtube.

Protocolos - Para participar do evento-teste, o público deve estar vacinado e fazer um exame 48 horas antes do evento, além de seguir uma série de protocolos.

Mostra de cinema - Com entrada franca, a mostra de cinema vem recheada de títulos, entre documentários e filmes de ficção. São eles: Barão Vermelho – Por que a gente é assim? (2007), com direção de Mini Kerti, doc musical que traz a história de uma das bandas precursoras do rock nacional; Faroeste Caboclo (2013), dirigido por René Sampaio, baseado na música homônima do grupo Legião Urbana; Blitz O Filme (2019), de Paulo Fontenelle, que conta a trajetória da banda sucesso nos anos 80; Titãs: A vida parece uma festa (2009), documentário com direção de Oscar Rodrigues Alves e Branco Mello, um dos fundadores do grupo; Somos tão Jovens (2013), cinebiografia do lendário vocalista do Legião Urbana, Renato Russo, com direção de Antonio Carlos da Fontoura; e Cazuza - O Tempo não Para (2004), outra cinebio, que traz a história de Cazuza, com direção de Sandra Werneck e Walter Carvalho.

Exposições - Para quem gosta de arte e fotografia, o festival preparou duas exposições, ambas também com entrada franca. A primeira delas traz uma seleção de cerca de 60 fotos dos anos 80, clicadas por Cristina Granato, um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro. A segunda é uma exposição de arte com obras de Luiz Stein e Zé Carratu, artistas plásticos que surgiram junto com o rock brasileiro dos anos 80. Para fechar, a cada semana, o jornalista e crítico musical Nelson Motta apresenta uma palestra sobre a história do rock brasileiro e todo o contexto histórico que ele nasceu.

Nos dias de shows externos, o público poderá conferir ainda um vídeo mapping animado em 3D, criado pelo artista multimídia Batman Zavareze, que será projetado na fachada do CCBB, trazendo imagens de bastidores e os melhores momentos do rock nacional dos anos 80, além de depoimentos inéditos e exclusivos com os protagonistas do festival.

Para os eventos com entrada franca, o público deverá também retirar seu ingresso pelo site Eventim.

O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro funciona de quarta a segunda (fecha às terças), das 9h às 19h aos domingos, segundas e quartas; e das 9h às 20h às quintas, sextas e sábados. A entrada do público é permitida apenas com agendamento online (eventim.com.br).

Com patrocínio Ourocard, e realização do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e da Peck Produções, o festival Rock Brasil 40 Anos começa no Rio de Janeiro, mas na sequência terá edições em Belo Horizonte (26 de janeiro a 21 de fevereiro de 2022), São Paulo (23 de março a 21 de abril de 2022) e Brasília (20 a 24 de abril de 2022).