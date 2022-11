O I Festival de Séries de Novo Hamburgo começa neste sábado

publicidade

O I Festival de Séries de Novo Hamburgo ocorre de 12 dia 15 de novembro, em todos os dias a partir das 14h. Além das sessões de pitching dos 38 projetos participantes e rodadas de negócios com os players presentes, o festival oferece uma programação diversificada para a população de Novo Hamburgo. Haverá uma festa de abertura com pocket-shows das artistas Izmália e Gabriela Lery, 19h30min, Secretaria da Cultura de Novo Hamburgo.

Cursos serão ministrados na Casa das Artes (avenida 1º de Março, 59). As exibições serão no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno (rua Eng. Ignácio Christiano Plangg). As atividades têm entrada franca. A única cobrança de ingresso (R$ 15,00) será para o evento de encerramento, que terá show da banda Carne Crua no Abbey Road Bar (Av. Pedro Adams Filho, 4434), às 22h.

O I Festival de Séries de Novo Hamburgo é realizado pela Fantaspoa Produções Artísticas e Culturais em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo, através da ANCINE (Agência Nacional do Cinema) e do edital de complementação de recursos do FSA.

- Confira abaixo a grade de programação completa informada pela organização do festival:

12/11 – Sábado

14h | Curso | Comédia: trabalhando o humor como subgênero

Ministrante: Tomás Fleck

Casa das Artes (Avenida 1º de Março, 59)

Classificação: livre | Entrada franca

15h | Exibição dos pilotos:

- Medievália

- Beliche Voador

- Jonas 80

- Júlia & a Máquina do Tempo

- The Ghost Writer Show

- Laboratório Aloprado Tá ON

- Turma 5B

- Liga da Mata

Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno (R. Eng. Ignácio Christiano Plangg)

Classificação: livre | Entrada franca

16h30 | Curso | Estudo de Caso - piloto da série “A Bênção”,

Ministrante: Leo Garcia

Local: Casa das Artes (Avenida 1º de Março, 59)

Classificação: livre | Entrada franca

17h30 | Exibição dos pilotos:

- Confessionário Online

- This is Canoas! A Série

- ART & SURF

- Mulheres Fantásticas

- Mario Prata Entrevista: Uns Brasileiros

Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno (R. Eng. Ignácio Christiano Plangg)

Classificação: 12 anos | Entrada franca

19h30 | Festa de abertura

Para celebrar o início do I Festival de Séries de Novo Hamburgo. O evento contará com coquetel na Secretaria Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, e pocket-shows das artistas Izmália e Gabriela Lery.

Secretaria da Cultura de Novo Hamburgo (Av. Maurício Cardoso, 132)

Classificação: livre | Entrada franca

13/11 – Domingo

14h | Curso | Introdução a linguagem de roteiro audiovisual

Ministrante: Lucas Abrahão.

Local: Casa das Artes (Avenida 1º de Março, 59)

Classificação: livre | Entrada franca

15h | Exibição dos pilotos:

- Mulherial de Dança da Bahia

- A Arte e o Caminho - A Série

Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno (R. Eng. Ignácio Christiano Plangg) | Classificação: livre | Entrada franca

16h30 | Curso | A construção e o desenvolvimento de personagens no universo fantástico - do roteiro ao set

Ministrante: Kapel Furman

Casa das Artes (Avenida 1º de Março, 59)

Classificação: livre | Entrada franca

17h30 | Exibição dos pilotos:

- Via Pública

- Enquanto Durar o Verão

- Shadow Squad: Esquadrão das Sombras

Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno (R. Eng. Ignácio Christiano Plangg) | Classificação: 16 anos | Entrada franca

20h | Sessão musicada, com exibição de “Frankenstein” e trilha sonora executada

ao vivo pela banda Quarto Sensorial.

Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno (R. Eng. Ignácio Christiano Plangg)

Classificação: 12 anos | Entrada franca

14/11 – Segunda

14h | Curso | Como adaptar um filme a uma série de TV

Ministrante: Nicanor Loreti

Local: Casa das Artes (Avenida 1o de Março, 59)

Classificação: livre | Entrada franca

16h30 | Curso | Criando trilhas sonoras para séries e filmes

Ministrante: André Moraes.

Casa das Artes (Avenida 1o de Março, 59)

Classificação: livre | Entrada franca

22h | Evento de Encerramento, com show da banda Carne Crua.

Abbey Road Bar (Av. Pedro Adams Filho, 4434)

Classificação: 18 anos | Ingressos: R$ 15

15/11 - Terça

14h | Curso | Dança e Cena: narrativas para dançar mundos

Ministrante: Inah Irenam

Casa das Artes (Avenida 1o de Março, 59)

Classificação: livre | Entrada franca

16h30 | Curso | Intenção e Presença – O trabalho do ator com a câmera

Ministrante: Kaya Rodrigues.

Casa das Artes (Avenida 1o de Março, 59)

Classificação: livre | Entrada franca