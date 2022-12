O I Festival Internacional da Gaita em Barra do Ribeiro

publicidade

O I Festival Internacional da Gaita será realizado nos dias 9, 10 e 11 de dezembro em Barra do Ribeiro (Rio Grande do Sul). O projeto realizado pela Fábrica de Gaiteiros da Barra do Ribeiro prevê a realização de três dias de festival com o objetivo de fomentar, difundir e celebrar o instrumento símbolo do Rio Grande do Sul - a gaita.

A programação conta com mais de 40 artistas e entrada franca. Participam Renato Borghetti e alunos da Fábrica de Gaiteros, Tales Melati (gaita de Foles), Quartchêto, Oswaldinho do Acordeon, Luizinho Calixto, Luiz Carlos Borges, Lívia Matos, Julionban (Argentina), entre outros nomes.

Shows serão na Rua Júlio de Castilhos, 1120, no Centro da cidade.

Veja a programação completa no Instagram @renatoborghettioficial. E o cartaz com agenda da abertura abaixo: