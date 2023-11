O mágico Kronnus se apresenta em Torres

publicidade

A 18ª Convenção Sesc Maturidade Ativa, que acontece em Torres de 21 e 23 de novembro celebra os 20 anos do programa no Estado. Entre as atividades artísticas promovidas pelo evento, está a apresentação do espetáculo “Muito Mais que Mágica”, com artista gaúcho Kronnus.

O mágico tem uma trajetória de duas décadas e exibe seus misteriosos números de mágica e ilusionismo. Ele foi mágico residente de programas de televisão como Domingão do Faustão e esteve à frente dos quadros “Detetive Virtual”, “Percepções Fantásticas”, “Phantasmagoria” e “Parque das Enganações” do Fantástico. Atualmente, é consultor para assuntos como fraudes, mistérios e sobrenatural.

A 18ª Convenção Sesc Maturidade Ativa reúne grupos de todas as regiões do Rio Grande do Sul para incentivar um envelhecimento ativo e saudável. A programação, que conta ainda com atividades culturais, como oficina de circo, festa com DJ, passeios turísticos, palestras, jogos, atendimentos de saúde e outras ações também estarão disponíveis para o público 50+.

SERVIÇO:

Show do mágico Kronnus

Data: 22/11 (quarta-feira)

Horário: 21h

Local: Parque do Balonismo, no município de Torres (RS)