O maestro Gilson Peranzzetta apresenta disco gravado na quarentena

publicidade

O maestro Gilson Peranzzetta é dono de uma vasta produção fonográfica, com 58 álbuns de estúdio lançados. O mais recente deles é "Sorriso de Luz", concebido e gravado inteiramente em sua casa durante o período de quarentena.

O pianista irá mostrar parte do repertório deste novo trabalho, além de arranjos próprios para temas clássicos da MPB, no dia de instrumental do projeto "Em Casa Com Sesc", com transmissão, nesta segunda, às 19h, pelo Youtube Sesc SP.

“Sorriso de Luz” apresenta as músicas "Obsession” (1987), parceria de Peranzzetta com Dori Caymmi lançada em disco há 33 anos na voz da cantora norte-americana Sarah Vaughan, com letra em inglês escrita por Tracy Mann. Além de “Braz de Pina, meu amor”, “Bruxo”, “Céu de Itaúna”, “Lá vai o cara”, “Luiz, Eça é pra você”, “Nós as crianças”e “ Paisagem brasileira”.