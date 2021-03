O mexicano Alexis Siles e a norte-americana Julia Wheaton lançam canção em português

publicidade

O cantor Alexis Siles, conhecido como uma das grandes apostas jovens do México, e a cantora norte-americana Julia Wheaton lançaram a música “Não se Afaste de Mim” nas plataformas digitais.

“Não se Afaste de Mim” foi gravado remotamente por causa da pandemia de Covid-19. Alexis fez o registro em um estúdio no México e Julia em Minnesota, Estados Unidos.

Julia é filha de pais brasileiros e já tem outras músicas em português.

O cantor e compositor Alexis Siles lançou em 2020 “Lento lento”, em colaboração com We are 2 Sounds, e "No te vayas", canção romântica.