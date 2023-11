O "Porto Alegre Reggae Festival" chega à 3ª edição

publicidade

O “Porto Alegre Reggae Festival 3ª Edição” será realizado no domingo, dia 26 de novembro, tendo como atrações as bandas Maskavo (foto) e Chimarruts. O evento acontece no Opinião (José do Patrocínio, 834), bairro Cidade Baixa. A casa abre às 18h30min. A previsão é de que a banda Maskavo abra o show a partir das 19h30min, sendo seguida pela Chimarruts a partir das 21h.

A banda Maskavo é considerada uma das bandas de maior expressão do reggae no Brasil, com mais de mais de 20 anos de estrada. Atualmente divulga o lançamento do EP “Maskavo Terra Multicor”, composto por quatro obras inéditas e uma regravação do clássico "Tocando em Frente".

O grupo Chimarruts, com 23 anos de carreira, vive um momento novo. Após realizar uma turnê pela Europa, retorna ao Brasil e divulga o lançamento do videoclipe do seu primeiro single de uma série de novas canções que prometem compor o seu repertório.

SERVIÇO:

3º PORTO ALEGRE REGGAE FESTIVAL

Onde: Opinião (rua José do Patrocínio, 834), bairro Cidade Baixa.

Quando: 26 de novembro, domingo, a partir das 19h30min.

Abertura da casa: 18h30min.

Classificação: 16 anos

Realização: Pisca Produtora e Opinião Produtora

Ingressos antecipados podem ser obtidos pelo site www.sympla.com.br/opiniao.