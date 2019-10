"O Príncipe Dragão" tem terceira temporada confirmada

publicidade

A série original da Netflix "O Príncipe Dragão" ganhou data para estreia da terceira temporada: dia 22 de novembro. A animação teve estreia em agosto do ano passado nos Estados Unidos e tem até o momento 18 episódios, de cerca de 25 minutos cada, todos disponíveis na plataforma da empresa.

Com direção de Aaron Ehasz e Justin Richmond, a trama narra uma longa guerra entre humanos e elfos, após a morte do Rei Dragão e do sumiço de seu único ovo. Séculos mais tarde, dois humanos e uma elfa encontram o ovo e se unem para dar um fim aos conflitos.

Um dos motivos que pode ser apontado para a renovação é a aclamação que a série possui. No site especializado Rotten Tomatoes, a produção acumula 100% de aprovação por parte dos críticos. Já a avaliação positiva da série pelo público atinge 91% na plataforma.

Confira o trailer da primeira temporada: