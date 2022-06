“O Vendedor de Sonhos” tem apresentações em Lajeado e Porto Alegre

publicidade

Sucesso de público, “O Vendedor de Sonhos”, já vista por mais de 200 mil pessoas em mais de 250 apresentações, tem apresentações em Lajeado neste sábado, às 20h, no Teatro Univates (Avelino Talini, 171) e Porto Alegre domingo, às 19h, no Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8787). Adaptado do best-seller pelo próprio autor, Augusto Cury em versão conjunta com Luiz Amorim, o espetáculo conta com Luiz Amorim, Mateus Carrieri, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Pedro Casali e Guilherme Carrasco no elenco. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

A trama conta a história do personagem Júlio César (Mateus Carrieri), que tenta o suicídio e é impedido de cometer o ato por intermédio de um mendigo, o Mestre (Luiz Amorim), que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos, convidam Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa-praça para a missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. Mas a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

O livro “O Vendedor de Sonhos” já foi traduzido para mais de 60 idiomas e também virou filme – e é a primeira obra de Augusto Cury (o psiquiatra mais lido no mundo atualmente) a receber uma adaptação para o teatro. “Ver os atores interpretando no palco os personagens que eu construí nas mais diversas situações estressantes em que eles passaram, levando o espectador a fazer uma viagem para dentro de si mesmo para encontrar o mais importante endereço que poucos encontram, o endereço em sua própria mente, é de fato um grande prazer”, conta Cury. “Ele é riquíssimo, um homem que passou por muitas experiências, traumas na vida e desafios. Ele propõe caminhos que transformam a vida das pessoas. Você pode mudar o mundo através de sua própria mudança”, fala Luiz Amorim sobre seu personagem.