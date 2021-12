Obra de arte com mais de 600m2 colore o Centro Histórico da Capital em homenagem à cultura negra

publicidade

Obra de arte com mais de 600m2 colore o Centro Histórico da Capital, na Praça Otávio Rocha, em homenagem à cultura negra. O “Mural Aurora Negra” foi criado por Braziliano, Felipe Reis, Gugiê e Negritoo — referências de arte urbana no país.

Os quatro artistas negros do RS, SC e SP trabalharam na pintura do Mural Aurora Negra em duas empenas do antigo Master Hotel. A obra é uma construção coletiva dos artistas Braziliano, Felipe Reis, Gugiê e Negritoo e preserva o traço e o estilo de cada um. Apoiaram todo o desenvolvimento, os artistas assistentes Trampo e Ofavo. O projeto conta com curadoria de Vinicius Amorim.

Os artistas e suas inspirações

A arte do Mural Aurora Negra foi elaborada em quatro partes, trazendo um pouco da história e do traço de cada um dos artistas. "Projetar quem somos como histórias, possibilidades e ancestralidades de nossas visões afrocentradas, é uma forma de construir, através de novos sentimentos, um futuro possível", afirma o gaúcho Felipe Reis. Ele trabalhou diretamente com Gugiê, que mora em Florianópolis, na criação da obra pintada em uma das fachadas. “Eu gosto de pensar que o bebê é um ser humano em desenvolvimento, cheio de futuro. Ele depende de toda uma comunidade — uma rede enorme e complexa — para trilhar seu caminho, representando uma luta futura. Nesta obra trago a releitura de um cartaz antigo que dizia ‘reaja à violência racial: beije sua preta em praça pública’. A partir dessa reflexão, em meu beijo, quero esperançar através do afeto, interagindo com o personagem do querido colega Felipe Reis”, explica a artista.

Na segunda fachada, a máscara desenhada por Braziliano, de Santa Maria: "Conectar-se com a máscara para adquirir suas características em um rito de transformação: onde os olhos meio fechados simbolizam atitude pacífica, autocontrole e paciência. Nariz reto significa determinação e decisão. Boca pequena é humildade. Testa grande e saliente, sabedoria”, narra como uma poesia. O parceiro, Negritoo, veio de São Paulo: “Para contribuir com o mural Aurora Negra, trouxe a representatividade, a força e a imponência da mulher negra através da sua expressão marcante e cores que a destacam em meio ao conturbado Centro Histórico de Porto Alegre. Além disso, o trabalho final, em conjunto com Braziliano, remete à ancestralidade do povo negro de forma a incentivar a busca pela força de nossas raízes para não esquecermos de onde viemos e a importância que devemos ter”, completa.

O Mural

Para apoiar o público na interpretação da obra, o grupo criou um manifesto: “Em nossas consciências negras não existem margens, porque somos o centro de nossas histórias — histórias de afeto, orgulho, luta e preservação. Sentimentos concentrados em um beijo sensível em nossas crianças, utopias de afro futuros com os nossos pequenos reis e rainhas, máscaras desnudam a face e abrem portais para outros tempos. Gratidão pelas linhagens que nos trouxeram até aqui e nos colocaram de queixo erguido, empoderando nossas poesias. Sem esquecer que, para que nossas cabeças estejam nas nuvens, é importante que vossos pés estejam no chão — observando o novo dia, uma nova aurora, a ‘Aurora Negra’”.

Atualmente, é a fachada com a maior obra de arte pintada da cidade. As atividades iniciaram em 15 de novembro, encerrando na sexta-feira, 10 de dezembro. Envolveu 35 profissionais no projeto, entre artistas, assistentes, produtores, técnicos, engenheiros, segurança. A pintura está sediada no número 221 da Rua Senhor dos Passos. Para mais informações, acesse https://qrco.de/mural_aurora_negra

Revitalizando o centro

Com essa obra, Porto Alegre se junta a outras capitais brasileiras, onde a pintura de murais em grandes empenas já é realidade. O Mural Aurora Negra é a quinta arte pública em fachadas de prédios localizados na região central da capital gaúcha. “Além de benefícios individuais aos cidadãos que se relacionam com essas imagens: há melhoras na saúde, desenvolvimento cognitivo, psicológico e também nos laços interpessoais”, afirma Amorim, que também realiza o Festival Arte Salva.

Com realização da produtora Pólen – Arte em Movimento — do curador, Vinicius Amorim —, a iniciativa tem o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o incentivo cultural do Grupo Carrefour Brasil.

Os Artistas

Braziliano (Santa Maria/RS)

Grafiteiro, ilustrador e quadrinista. Artista autodidata que desenvolve como principal temática no seu trabalho o Afrofuturismo, ficção cientifica pelo olhar do negro contemporâneo.

Felipe Reis (Porto Alegre/RS)

Atua em projetos de pesquisa antropológica da cultura Hip Hop.Também assina esculturas, ilustrações, decor, customizações e outras técnicas de impressão e pintura.

Gugiê (Brasilia/DF)

Grafiteira, Artista Visual, Bacharel em Artes Visuais pelo Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina -UDESC.Propõe com suas criações uma estética relacional, onde o contato e interação com suas obras se traduzem em uma ativação de sensibilidade coletiva.

Negritoo (São Paulo/SP)

Artista visual, bacharel em Design de Produto pela Universidade Mackenzie e Pós-graduado em Design Gráfico pelo SENAC. Nos traços lúdicos de referências pop e figuras femininas, desenvolve sua expressão através do graffiti e na experimentação em novas superfícies.

Trampo (Porto Alegre/RS)

Conhecido por seu trabalho social, Luis Flavio Trampo é referência de arte urbana em Porto Alegre, com raízes no graffiti e no skate. É voluntário em oficinas para crianças e adolescentes de comunidades.

Ofavo (Porto Alegre/RS)

Conhecido anteriormente por “Eros”, Fábio Teixeira Pereira faz parte do coletivo Depósito Noturno. Trabalha com pintura, desenho, arte digital, fotografia e murais e tem suas pinturas espalhadas por mais de 60 municípios no Sul do Brasil .

Sobre a Vinicius Amorim

O gestor cultural e curador Vinicius Amorim começou a desenvolver projetos com foco nas artes visuais em 2014. É curador e produtor executivo, no Sul do Brasil, do projeto canadense “Art Battle”.