Oficina infantil: abadá e adereços no Iberê Camargo

Amanhã, 18, das 15h às 17h, será realizada uma oficina de abadá na Fundação Iberê Camargo. Originalmente, este é o nome da roupa com que se joga a capoeira. Depois de muito estilizado, a "fantasia abadá" deixa de ser apenas o "abadá da capoeira", passando a ser não somente o traje mais utilizado no carnaval baiano, como também o oficial das micaretas no Brasil inteiro. Na Fundação, o participante customizará sua camiseta para, ao final da atividade, usá-la em um pequeno baile ao som de marchinhas. No bloquinho de domingo, 19, as crianças e suas famílias serão convidadas a produzir adereços – máscaras, óculos e tiaras.



PROGRAMAÇÃO

Oficina de abadá

Quando: 18 de fevereiro, sábado

Horário: 15h às 17h

Público-alvo: 8 a 14 anos

Número de vagas: 20

Inscrições: no link

Oficina de adereços

Quando: 19 de fevereiro, domingo

Horário: 15h às 17h

Público-alvo: 8 a 14 anos

Número de vagas: 20

Inscrições: no link