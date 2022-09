Oficina sobre Caracterização para Cinema está com inscrições abertas em Porto Alegre

publicidade

Estão abertas as inscrições para a oficina de Caracterização para Cinema (Maquiagem e Cabelo), do projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande, iniciativa da Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine).

Os encontros são presenciais em Porto Alegre, de 17 a 31 de outubro, das 10h às 13h, de segunda a sexta-feira, na Sala Sérgio Napp 1 da Casa de Cultura Mario Quintana, (Rua dos Andradas 736, 2º andar).

A atividade será ministrada pela maquiadora Juliane Senna. Interessados podem se matricular gratuitamente neste link: https://forms.gle/3LYrhXpoqkxThMNf6.

A oficina tem por objetivo trazer outra dimensão ao uso da maquiagem que normalmente é vista apenas como ferramenta de embelezamento. “Juliane tem feito trabalhos de grande relevância artística no audiovisual gaúcho. Com esta oficina, buscamos qualificar profissionais do visagismo e maquiagem para estarem aptos a prestarem esses serviços em produções cinematográficas no Estado", destaca Zeca Brito, diretor do Iecine.

Programa

- Amplo uso da cosmética em diferentes épocas e culturas.

- Análise e compreensão do uso de artifícios da maquiagem para aplicação na caracterização de personagens.

- Familiarização dos profissionais com as diversas técnicas e efeitos de maquiagem e cabelo para caracterização de personagens para o cinema.

- Análise de personagem.

- Identificação dos itens/produtos de maquiagem e efeitos especiais (tanto para maquiagem como para cabelo).

- Exercícios práticos de caracterização.

Ministrante

Juliane Senna é artista maquiadora certificada pela M.A.C. Cosmetics, com experiência também em produção de figurino. Desde 2009 atua como maquiadora nas áreas da beleza, fotografia, cinema e artes perfomáticas. Como desdobramento de pesquisa, desenvolve produções autorais que exploram a relação do corpo com a matéria, a memória da pele, o feminino, o ritual e a ancestralidade.

Juliane recebeu Menção Honrosa no Festival de Cinema Fantástico em Novo Hamburgo, em 2019, pelo filme Who’s That Man Inside My House, por Design de Personagem e trabalhou nos filmes A Mão do Homem Morto (2011), Hist’roias Curtas – Trique Trique (2013), Mariana no Outono (2013), Sobre Águas Claras e Inocentes (2013), Sobre Sonhos e Águas (2016), Em 97 Era Assim (2017), Tinta Bruta (2017), Quando Tudo Passa (2017), Disforia (2018), Who’s Is That Man Inside My House (2019), O Acidente (2019), Nau (2021), além das séries Receitas Em Séries (2017. Sony Channel Brasil), Banalidade do Mal (2018. Prime Box Brasil), Necrópolis (2019. Netflix), Pasralelo 30 (2019. Netflix) e A Bênção (2022. Canal Brasil).