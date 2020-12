Open Feira de Design terá edição de Natal em formato especial, que simula ambientes de uma casa

publicidade

O primeiro evento presencial da Open Feira de Design (http://www.openfeiradedesign.com) de 2020 já tem data marcada, a Soft Open de Natal, entre os dias 12 e 23 de dezembro, de segundas a sábados, das 12h às 20h. Em formato especial adaptado ao momento atual, o evento será realizado ao longo de dez dias, em uma loja de 100m² no Viva Open Mall, (Nilo Peçanha, 3228, loja 34), com visitas agendadas e um rigoroso protocolo para controle sanitário. Terá prioridade de acesso à feira quem estiver com hora marcada.



No espaço, diversas marcas de moda, acessórios, brinquedos, decoração e mobiliário, criações de designers independentes, serão expostas em um modelo de operação diferenciado. A feira, atenta aos protocolos municipais e orientações da OMS, limitará número de visitantes simultâneos e realizará controles sanitários necessários, como roteiro de visitação, delimitação de distanciamento social entre os presentes, medição da temperatura e disponibilização de álcool em gel para manuseio de objetos e saída do espaço. Para quem gosta de ter contato pessoal com os designers, ainda existirá essa oportunidade, pois os criadores farão revezamento durante os dias do evento, atendendo ao público de forma segura e realizando lives no perfil da feira no Instagram para exibição dos lançamentos e peças exclusivas. Essa foi a maneira que a feira encontrou para realizar a já tradicional feira de Natal mantendo os cuidados para prevenção da disseminação do Coronavírus.

Além de reunir peças de design autoral de marcas locais e nacionais como opção de presentes para o Natal, a feira no formato “Soft” será palco de diversas lives com convidados e designers participantes, em formato descontraído, para apresentação dos produtos e do ambiente. Essa é uma forma de aproximar da feira quem não pode estar presente fisicamente. Os produtos também poderão ser adquiridos no site do evento. Para trazer ao ambiente da feira o tema escolhido para edição, “Open é a casa que nos habita”, a coordenadora Camila Farina convidou o designer Tiago Braga, designer à frente da marca Oiamo (https://www.oiamo.com.br/), que assina a cenografia e o conceito visual. Para concepção da identidade desta edição, o designer e artista Pirecco desenvolveu a ilustração do cartaz, projetado graficamente pela designer Caroline Loch, que mostra um homem com uma casa de porta aberta na barriga. A inspiração para o tema veio com a pandemia e a transformação que ela causou na forma como nos percebemos, nos relacionamos e percebemos também nossa casa, lugar onde permanecemos por todo esse tempo. A casa é proteção e amor, a casa é o lugar das histórias, é a mesa posta, é a tradição de cada família. A proposta é ocupar o espaço com proteção.



Marcas que participam da edição:

Entre as inúmeras marcas presentes na edição, destacam-se os brinquedos super coloridos e contemporâneos em madeira da Tula Kids e as divertidas roupas infantis da BB Alternativo; as mochilas com capuz e diversas opções impermeáveis, como pochetes, bolsas laterais da minimalista Calleya; a moda simples, linda e comfy da designer Fernanda Sicca; camisas cheias de cor da Capivara, além de biquínis cheios de estilo, com estampas exclusivas das marcas Squame e Söa. Os surpreendentes brincos e colares desenvolvidos a partir de azulejos, da marca Studio Imã também estarão presentes. Cuidados com o corpo estão garantidos com as linhas de máscaras faciais, séruns e cremes veganos da Annes Atelier. Para quem ama decor, tem várias opções, como a marca Berod, que transforma engrenagens de motocicletas em lindas luminárias.