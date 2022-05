Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta "Clássicos do Rock Gaúcho"

publicidade

A Orquestra da Ulbra apresenta “Clássicos do Rock Gaúcho”, celebrando dez anos de trajetória, neste domingo, às 19h, no Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685). O show estreiou em 2012, em uma noite emblemática lotada, que reuniu os principais nomes da cena do Rio Grande do Sul. Desde então, o espetáculo é um dos mais celebrados do repertório popular da orquestra, sendo tradicionalmente sucesso de público.

Carlo Pianta, Edu K, Frank Jorge, Jimi Joe, Julia Barth, Julio Reni, King Jim, Nei Lisboa, Nei Van Soria, Pedro Verissimo, Petraco, Rafael Malenotti, Tonho Crocco, Wander Wildner serão os solistas; além de um quarteto vocal - formado por Atos Flores, Beatriz Domingues, Débora Dreyer e Iuri Correa - e de Luciano Albo (guitarra) e Marquinhos Fê (bateria). Sob a regência de Tiago Flores, eles interpretarão sucessos como “Campo Minado”, “Amigo Punk”, “Amor e Morte”, “Um Lugar do Caralho”, “Berlim Bonfim”, “Surfista Calhorda”, “Irmã do Doctor Robert”, “Sandina,” “Bebendo Vinho”, “Fim de Tarde com Você” e “Sob um Céu de Blues”, entre outras. As músicas ganham arranjos exclusivos, feitos por músicos como Arthur de Faria, Pedrinho Figueiredo, Rodrigo Bustamante, Arthur Barbosa, Iuri Corrêa, Alexandre Ostrowki e Daniel Wolff.

Os ingressos já estarão à venda. (Informações abaixo*)



Ingressos à venda na Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611 – Loja 249) ou pelo sitehttps://site.bileto.sympla.com.br/araujovianna/