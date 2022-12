Orquestra Jovem TSP realiza concerto de fim de ano no São Pedro

publicidade

A Orquestra Jovem Theatro São Pedro realiza o seu concerto especial de final de ano no palco do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº) nesta terça-feira, às 19h, com regência da maestrina Keliezy Severo. Nessa apresentação, os solistas convidados são Cintia de los Santos (soprano), Gabriela Villanova (viola) e Dhouglas Umabel (violino). O repertório é composto tanto por obras eruditas quanto populares, de autores brasileiros e estrangeiros. Integram o repertório composições de Andrew Lloyd Webber, Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Heitor Villa Lobos, Johann Sebastian Bach, Josué de Oliveira, entre outras.

A Orquestra Jovem Theatro São Pedro iniciou suas atividades em junho de 2021, tendo como objetivo promover a inclusão social através do acesso ao desenvolvimento da linguagem musical e da técnica instrumental, fomentando vivências artísticas e socializadoras, de forma a oferecer a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania. Com coordenação geral do maestro Evandro Matté, e coordenação pedagógica da professora e maestrina Keliezy Severo, o projeto se destaca na programação do Theatro São Pedro como uma importante ação de integração da arte com as famílias dessas crianças e adolescentes que participam do projeto. A entrada é gratuita mediante a doação de 2 quilos de alimento não perecível.