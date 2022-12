"Os Felizardos" em estreia com universo musical

publicidade

Depois da estreia de “A Última Noite em Madame Bublitz”, em dezembro do ano passado, a escola dirigida por Patrick Bublitz e Débora Neto vai encenar outra obra de roteiro original produzida pelo grupo. Trata-se de “Os Felizardos”, que tem estreia hoje, às 20h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085).

Com uma hora e meia de duração, o musical tem produção de Débora Neto e Rodrigo Teixeira, que também é responsável pela direção e dramaturgia. Todas as letras são versões do próprio grupo, com textos em português a partir da trilha de musicais famosos como “Chicago”, “Família Addams” e “Os fantasmas se Divertem” (“Beetlejuice”).

Na trama, a família Felizardo ostenta um estilo de vida luxuoso e excêntrico. Todos os anos é sede de um leilão beneficente em sua mansão. Ninguém esperava, contudo, que o evento da vez seria palco de uma tragédia: o assassinato do magnata da família. Um detetive surge para desvendar o mistério. Os suspeitos estão mais próximos do que se imagina... e nada é o que parece. Todos querem descobrir: quem matou Fortunato Felizardo?

A iniciativa surge também amparada no tradicional sobrenome da cultura do Estado, os Bublitz, reconhecidos há mais de 40 anos pelo Ballet Vera Bublitz e depois pela Bublitz Galeria de Arte, do marchand Nicholas. A Bublitz Academia de Musicais nasceu em 2019, comandada por Patrick, neto de Vera e filho de Carlla Bublitz, e pela cantora e produtora musical Débora Neto. O objetivo de colocar o Rio Grande do Sul no mapa dos musicais foi lançado com a estreia do espetáculo “Os Miseráveis Experience”, há três anos, no Theatro São Pedro. Ainda durante a pandemia de Covid 19, a academia com cerca de 25 integrantes continuou ativa, ensaiando para filmes e apresentações musicais. Neste ano, já encenaram um trecho de "Matilda", ao lado do Ballet Vera Bublitz, e preparam o espetáculo musical “Escola do Rock”, para o dia 17 de dezembro, no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa.