Os Horácios lança videoclipe protagonizado por autistas

Recentemente disponibilizado no canal da banda no Youtube, o videoclipe da canção "Serenata" que faz parte do disco "Hasta La Vista", foi protagonizado por autistas. Com a intenção de levar mensagem de inclusão e respeito, autorização do uso de imagens por todos os participantes e seus responsáveis legais, chega muito bem vindo na web. Cenas do cotidiano, com muito afeto, amor e alegria embalam a melodia, que desta vez soa mais folk rock e menos punk rock, que caracteriza a banda. A produção musical é assinada por Rafael Heck; o roteiro, pelo grupo e Márcio Schenkel e a edição, por Schenkel também,.



Formada por Rodrigo Rock (guitarra), Alexandre Kramer (guitarras), Rodrigo Stivanin (bateria), Michele Esmalti (vocais) e Tiago Horácio (baixo e vocais), a banda porto-alegrense iniciou seus trabalhos em 2002 e de forma ininterrupta segue até os dias atuais. Lançou seis discos de forma independente ao longo desses 19 anos, com influências que variam entre o punk rock, HC, um pouco de rock clássico dos 70 e alguma fagulha de country rock. Com guitarras pesadas, vocal forte e uma bateria cheia de energia, a banda tem sua identidade peculiar ao longo desse tempo, na produção autoral. Certas influências literárias, como Bukowski marca presença em vários momentos das letras e o flerte com o cinema está bastante presente nas composições, letras e estética da banda. Realizam shows seguidamente pelo interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande Porto Alegre, tendo um público fiel.

Discografia::

• 2008, As histórias de Johnny que os caras contam...

• 2012, As Pervertidas noites daqueles velhos decadentes.gpervertidas noites daqueles velhos decadentes.

• 2014, Bem-vindos as aventuras no bordel Royal.

• 2016, O lendário Dick Jones e a sessão interrompida.

• 2018, Hasta La vista.

• 2020, O fogo que aquece hoje pode queimar amanhã.

Os discos tem participações especiais, de músicos consagrados como: Frank Jorge, Wander Wildner, Rafael Malenotti, Duda Calvin entre outros.

O mais recente trabalho da banda de 2020 e já está disponível em todas as plataformas digitais e assim como os últimos quatro discos da banda, esse também foi produzido pelo produtor musical Rafael Heck.