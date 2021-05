“Os Saltim(b)ancos” entra em cartaz pelo Ceninha Sul

publicidade

Fabrizio Gorziza assina a direção de “Os Satim(b)ancos”, com tradução e adaptação de Chico Buarque de Holanda, a partir do texto de Sérgio Bardotti inspirado em “Os Músicos de Bremen” dos Irmãos Grimm. O espetáculo é atração gratuita do festival infantil Ceninha Sul, desta segunda-feira até 16 de maio, no Facebook do projeto.

O grupo de animais que decide se rebelar contra o destino virou fenômeno entre crianças e adultos no Brasil: o musical italiano adaptado por Chico Buarque e lançado em plena ditadura militar, embala gerações desde 1977 e é uma das referências infantis do teatro. Cansado de trabalhar na roça, o Jumento parte rumo à cidade em busca do sonho de viver de música e, pelo caminho, encontra os demais integrantes da história – Galinha, Cachorro e Gata. No elenco, Letícia Paranhos, Lucas Sampaio, Luciano Pieper e Yuri Niederauer.