Os seis filmes brasileiros pré-selecionados para concorrer à indicação ao Oscar 2024

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou na manhã desta terça-feira, dia 5 de setembro, a lista com os seis longas-metragens pré-selecionados para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 96ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences – Oscar 2024.

Os títulos são: “Estranho Caminho”, de Guto Parente, “Noites Alienígenas”, de Sergio de Carvalho, “Nosso Sonho - A história de Claudinho e Buchecha”, de Eduardo Albergaria, “Pedágio”, de Carolina Markowicz, “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho e “Urubus”, de Claudio Borrelli.

Ao todo, foram 28 longas-metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga e a eleição será realizada em dois turnos. No dia 12 de setembro, terça-feira, será escolhido, entre os seis pré-selecionados, o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.

A Comissão de Seleção deste ano é formada por: Affonso Beato, Alessandra Krueger, Andre Carreira, Ane Siderman, Carlos Alberto Mattos, Cecilia Amado, Clarisse Goulart, Cristiana Rodrigues Cunha, Diane Maia, Estevão Ciavatta, Fernanda Parrado, Gabriel Martins, Hsu Chien, Ilda Santiago (presidente), João Vieira Jr., Magali Wistefelt, Michel Tikhomiroff, Renato Barbieri, Sol Moraes, Tatiana Carvalho Costa, Virginia Cavendish e Walter Lima Junior.