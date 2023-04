Os Travessos e Rodriguinho desembarcam em Porto Alegre com a turnê "Sorria 25 Anos"

publicidade

Os Travessos, um dos grupos de pagode mais tradicionais do Brasil, retornam a Porto Alegre para celebrar seus 25 anos de carreira, ao lado do cantor Rodriguinho. O reencontro histórico será na sexta-feira, dia 28 de abril, a partir das 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Ingressos aqui.

O projeto "Travessos Sorria - 25 Anos" rendeu um DVD gravado em São Paulo, que traz 36 faixas, entre regravações e inéditas, feitas especialmente para esse trabalho. O projeto marca a nova fase do grupo, que retorna às origens com Rodriguinho orquestrando a produção musical.

Rodriguinho ganhou prestígio por ser uma figura importante na história d'Os Travessos e recebeu a honra de escolher seu primo Wanderson Ferreira, conhecido como Uan, para ser o novo vocalista do grupo, ao lado dos veteranos Chorão (surdo e voz), ED Salvino (baixo) e Rodrigão (Pandeiro).

Os Travessos

Os Travessos é um grupo de pagode brasileiro que surgiu em São Paulo em 1996. Com uma mistura de samba, funk e soul, o grupo alcançou grande sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000, emplacando vários hits como "Adivinha", "Tô Te Filmando (Sorria)", "Meu Querubim" e "Tarde ou Cedo".

Apesar de algumas mudanças na formação ao longo dos anos, Os Travessos continuam na estrada e são considerados um dos grupos mais influentes do pagode brasileiro.

Rodriguinho iniciou a carreira nos Travessos. Em 2001, deixou o grupo para seguir carreira solo. Desde então, lançou vários álbuns e singles de sucesso, emplacando hits como "Fica Comigo", "Não Tem Hora e Nem Lugar" e "Sem Você".